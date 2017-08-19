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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 19 августа

12:44 19.08.2017 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 19 августа 2017г.

 курс валютUSD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 25.3000 25.5754 29.6000 30.0300 4.1500 4.5000
ОТП Банк 25.5000 25.6000 29.8900 30.0000  
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) 25.3500 25.7500 29.6500 30.2500  
Ощадбанк 25.3900 25.7000 29.5000 30.2000 3.6500 4.4000
Креди Агриколь Банк 25.4700 25.6900 29.7000 30.1000  
Укрэксимбанк 25.3500 25.8000 29.3400 30.4500  
Райффайзен Банк Аваль 25.3807 25.7000 29.4985 30.2000  

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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