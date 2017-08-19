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Курсы валют по карточным операциям на 19 августа
12:44 19.08.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 19 августа 2017г.
|курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.3000
|25.5754
|29.6000
|30.0300
|4.1500
|4.5000
|ОТП Банк
|25.5000
|25.6000
|29.8900
|30.0000
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|25.3500
|25.7500
|29.6500
|30.2500
|Ощадбанк
|25.3900
|25.7000
|29.5000
|30.2000
|3.6500
|4.4000
|Креди Агриколь Банк
|25.4700
|25.6900
|29.7000
|30.1000
|Укрэксимбанк
|25.3500
|25.8000
|29.3400
|30.4500
|Райффайзен Банк Аваль
|25.3807
|25.7000
|29.4985
|30.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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