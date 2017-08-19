Объем торгов на межбанке 18 августа уменьшился на $63,8 млн до $123 млн

В пятницу, 18 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 63,8 млн долларов по сравнению с 17 августа до 123 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 84,5 млн долларов по сравнению с 17 августа до 148,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу опустился на 3 коп. до 25,49 UAH/USD.