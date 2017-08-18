Объем торгов долларом на межбанке 17 августа уменьшился на $60,3 млн до $186,8 млн

В четверг, 17 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 60,3 млн долларов по сравнению с 16 августа до 186,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 66,3 млн долларов по сравнению с 16 августа до 232,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 25,52 UAH/USD.