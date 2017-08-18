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Остатки средств на корсчетах банков 18.08.17
10:47 18.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|15 августа
|46636.9
|16 августа
|48438.7
|17 августа
|48923.2
|18 августа
|48923.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 августа - 25,506409 грн/$1.
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