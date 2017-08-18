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В 1-м полугодии доля безналичных платежей выросла с 35% до 38,4%, - НБУ
Национальный банк констатирует, что доля безналичных платежей в Украине в январе-июне выросла с 35% до 38,4%.
Об этом в эфире телеканала UATV сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформированию НБУ Руслан Кравец, передают Українські Новини.
"Только за этот год процент использования денег с карточки вырос с 35% до 38%. Что это значит? Это значит, что 38% всех поступающих денег на карту используются безналично, тогда как в 4-м квартале прошлого года этот показатель был 35%", - сказал Кравец.
Он сообщил, что НБУ активно стимулирует участников рынка для введения безналичных форм расчета.
Для этого регулятор разработал проект cashless economy.
По мнению Национального банка, важно снизить количество наличных расчетов в экономике.
"Регулятор использует свою корыстную цель, он хочет снизить затраты на использование наличных. Например, только за прошлый год Национальный банк потратил 1,3 млрд гривен на печать денег. Это просто астрономическая сумма. Если уменьшить ее хотя бы в 2 раза, то этих денег хватит на постройку нескольких современных больниц", - добавил Руслан Кравец.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 4,26 п.п. с 31,2% до 35,5%.
Национальный банк ожидает роста уровня безналичных расчетов до 55% к 2020 году.
В январе НБУ решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.
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