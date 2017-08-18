Цена на золото колеблется на неопределенности экономической политики Трампа

Стоимость золота колеблется в пятницу утром на фоне неопределенности экономической политики Трампа и атак в Испании днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,53 доллара, или на 0,04% - до 1292,91 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,51%, до 16,966 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от рисковых активов и вкладываются в безопасные активы, каким традиционно является золото. Беспокойство на рынках связано с сомнениями в возможности президента США Дональда Трампа реализовать экономические реформы, о которых шла речь во время предвыборной кампании политика.

Общий тренд на продажу рисковых активов на мировых биржах, о котором пишет агентство Рейтер, был также спровоцирован событиями в Испании.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла, в туристическом центре Барселоны. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Несколько часов спустя фургон въехал в группу людей в Камбрильсе (в 120 километрах от Барселоны), пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы.

При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото в связи с сокращением объемов его добычи. "Рост добычи золота находится на самом низком уровне с момента экономического кризиса, и риски (снижения добычи - ред.) только увеличиваются", - заявил CNBC старший стратег по сырьевым биржам в ANZ Дэниэл Хайнз (Daniel Hynes).