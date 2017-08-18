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Доллар дешевеет 18 августа к мировым валютам после атак в Испании
08:26 18.08.2017 |
Доллар в пятницу утром дешевеет к мировым валютам, в том числе и к иене, инвесторы отыгрывают ряд факторов, таких как атаки в Испании и возможная отставка экономического советника президента США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.41 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1736 доллара за евро с 1,1724 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,31 иены за доллар со 109,57 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 93,60 пункта.
Иена подорожала к доллару в результате роста спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится японская валюта. В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла, в туристическом центре Барселоны. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.
Несколько часов спустя фургон въехал в группу людей в Камбрильсе (в 120 километрах от Барселоны), пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.
Кроме того, давление на американскую валюту оказали и слухи о возможной отставке директора Национального экономического совета США Гэри Кона (Gary Cohn), пишет агентство Франс-Пресс. Белый дом в четверг опроверг эти слухи.
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