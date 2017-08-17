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Депозитные ставки для физлиц 17.08.17
16:59 17.08.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 августа 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.08.17
|16.08.17
|17.08.17
|16.08.17
|17.08.17
|16.08.17
|3 месяца
|13.60
|13.72
|2.56
|2.54
|1.50
|1.44
|6 месяцев
|14.50
|14.61
|3.16
|3.14
|2.18
|2.13
|9 месяцев
|14.56
|14.75
|3.36
|3.33
|2.34
|2.18
|12 месяцев
|14.80
|14.90
|3.79
|3.78
|2.78
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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