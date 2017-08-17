Евро падает 17 августа после публикации протокола ЕЦБ

Курс евро упал на 0,6% к доллару США и снижается к большинству остальных мировых валют, участники валютного рынка оценивают протоколы последних заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Обнародованный накануне протокол заседания Федрезерва от 25-26 июля показал, что руководство центробанка обеспокоено слабой инфляцией, но готово приступить к сокращению объема активов на балансе.

Руководители ФРС "высказались против дополнительных корректировок до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что недавние низкие показатели инфляции вряд ли сохранятся, и что инфляция более очевидно встала на путь достижения целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе", говорится в протоколе.

Вместе с тем протокол заседания ЕЦБ от 19-20 июля продемонстрировал обеспокоенность руководства центробанка в связи с укреплением евро.

Также совет управляющих ЕЦБ отметил, что в случае замедления инфляции в еврозоне основным инструментом центробанка станет программа выкупа активов, и обсудил возможность корректировки формулировок, касающихся дальнейших планов ЕЦБ, но в итоге решил оставить их неизменными.

Курс евро к доллару США опустился к 15:25 EET в четверг до $1,1692 по сравнению с $1,1735 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены опустилась до 110,13 иены против 110,19 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 128,78 иены по сравнению с 129,67 иены на закрытие предыдущей сессии.