Финансовые новости
- |
- 17.08.17
- |
- 12:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ уменьшил свой портфель ОВГЗ на 1 млрд гривен до 364,6 млрд гривен 17 августа
12:28 17.08.2017 |
НБУ уменьшил свой портфель ОВГЗ на 1,01 млрд гривен до 364,6 млрд гривен 17 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Банки увеличили объем ОВГЗ в своем портфеле на 591 млн гривен до 296,42 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 17 августа увеличился на 460 млн до 471,12 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 34,81 млн гривен до 22,459 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 17 августа увеличился на 69 млн гривен до 684,04 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 04.08
|685103,21
|366104,20
|296339,94
|22649,34
|9,73
|на 07.08
|684966,53
|366104,20
|296206,83
|22644,98
|10,52
|на 08.08
|684751,77
|366104,20
|296082,01
|22555,20
|10,36
|на 09.08
|684587,48
|366104,20
|295887,76
|22585,18
|10,34
|на 10.08
|684381,08
|365704,20
|296073,89
|22592,65
|10,34
|на 11.08
|684276,83
|365704,20
|296063,84
|22498,12
|10,66
|на 14.08
|684299,69
|365704,20
|296070,63
|22513,77
|11,10
|на 15.08
|684099,55
|365704,20
|295956,44
|22427,82
|11,09
|на 16.08
|683974,87
|365704,20
|295835,20
|22424,37
|11,09
|на 17.08
|684043,89
|364685,02
|296428,57
|22459,18
|471,12
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тракторы и самолеты. Десять фактов о новом главе Антонова
|Налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 28%
|Снижение курса доллара на межбане должно продолжиться до конца недели
|Несмотря невнятную политику Трампа в отношении России, его ближневосточная политика явно противоречит устремлениям РФ в регионе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,5065 грн
|НБУ уменьшил свой портфель ОВГЗ на 1 млрд гривен до 364,6 млрд гривен 17 августа
|НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн на межбанке в четверг
|Курсы валют по карточным операциям на 17 августа
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.08.2017
|НБУ продал 16 августа банкам депозитные сертификаты на 5 583 млн гривен
Это интересно
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании
|Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км
|Концерн Fiat Chrysler Automobiles может быть куплен китайцами
|Сколько Google платит Apple?
|PayPal откроет инновационные лаборатории в Индии