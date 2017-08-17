Объем торгов долларом на межбанке 16 августа увеличился на $99,1 млн до $247,1 млн

В среду, 16 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 99,1 млн долларов по сравнению с 15 августа до 247,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 107,3 млн долларов по сравнению с 15 августа до 298,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снидения во вторник на 5 коп. в среду опустился на 1 коп. до 25,57 UAH/USD.