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Остатки средств на корсчетах банков 17.08.17
10:38 17.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|14 августа
|47669.3
|15 августа
|46636.9
|16 августа
|48438.7
|17 августа
|48923.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 августа - 25,572720 грн/$1.
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