Золото дорожает 17 августа на удешевлении доллара после публикации протокола заседания ФРС США

Стоимость золота растет в четверг на фоне снижения курса доллара к мировым валютам после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 10,18 доллара, или на 0,79% - до 1292,99 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,09%, до 17,12 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 93,40 пункта.

Данные протокола последнего заседания ФРС оказали давление на американскую валюту. Так, стало известно, что многие члены комитета отметили вероятность сохранения темпов роста потребительских цен ниже целевого уровня в 2% дольше, чем изначально ожидалось. Кроме того, участники рынка не получили информацию о возможных сроках повышения ставки регулятора.

Данные протокола показали, что мнения участников комитета об инфляции разделились. Это может привести к тому, что повышение ставки будет отложено, в результате чего курс доллара к мировым валютам стал снижаться, пишет агентство Рейтер.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября.