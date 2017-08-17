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Доллар 17 августа дешевеет к мировым валютам на ослаблении перспектив повышения процентных ставок ФРС
08:49 17.08.2017 |
Доллар дешевеет к мировым валютам в четверг утром после публикации протоколов июльского заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, в которых инвесторы уловили сигналы неопределенности по планам регулятора на повышение процентных ставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.16 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1787 доллара за евро с 1,1766 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,81 иены за доллар со 110,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,20%, до 93,36 пункта.
Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 25-26 июля пришли к мнению, что необходимо больше информации об экономических событиях и прогнозах, которые потенциально могут повлиять на финансовые рынки, следует из протокола заседания регулятора.
При этом мнения участников относительно прогноза по инфляции разошлись. Большинство указали, что ожидают роста инфляции до целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе. Однако многие участники считают, что инфляция останется ниже 2% дольше, чем изначально ожидалось, несколько участников ожидают ее замедления.
"Рынок по-прежнему не сомневается, что Федрезерв объявит в сентябре о сокращении своего баланса, при этом есть риск сценария объявления о повышении процентных ставок только в декабре", - цитирует агентство Рейтер главного стратега по курсам валют в Bank of America Merrill Lynch Сюнсукэ Йамада (Shunsuke Yamada).
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