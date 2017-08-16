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Депозитные ставки для физлиц 16.08.17
19:40 16.08.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 августа 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|15.08.17
|16.08.17
|15.08.17
|16.08.17
|15.08.17
|16.08.17
|3 месяца
|13.72
|13.72
|2.54
|2.54
|1.53
|1.44
|6 месяцев
|14.61
|14.61
|3.14
|3.14
|2.13
|2.13
|9 месяцев
|14.75
|14.75
|3.33
|3.33
|2.18
|2.18
|12 месяцев
|14.90
|14.90
|3.78
|3.78
|2.71
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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