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Британский фунт дорожает 16 августа на внутренней статистике по рынку труда
14:54 16.08.2017 |
Курс фунта стерлингов к доллару растет после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, которая сигнализирует о возможном росте инфляции в скором времени, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2874 доллара с 1,2870 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару уменьшался до 1,1704 доллара за евро с 1,1734 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 110,78 иены за доллар со 110,66 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 94,02 пункта.
Безработица в Великобритании за апрель-июнь составила 4,4%, снизившись по сравнению с уровнем марта-мая в 4,5%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранится на уровне в 4,5%. Индикатор стал самым низким с апреля-июня 1975 года. Число безработных в стране в апреле-июне составило 1,484 миллиона человек, сократившись на 157 тысяч по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.
По мнению главного бизнес-экономиста в IHS Markit Криса Уильямсона (Chris Williamson), которого цитирует The Wall Street Journal, для такого уровня безработицы показатель роста заработных плат в 2,1% не типичен. По мнению Уильямсона, теперь зарплаты не вырастут в ближайшее время и инфляция должна вновь ускориться.
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