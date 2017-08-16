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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 121,2 млн гривен до 295,8 млрд гривен 16 августа
12:37 16.08.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 121,23 млн гривен до 295,83 млрд гривен 16 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 365,7 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 16 августа сохранился на 11,1 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 3,45 млн гривен до 22,424 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 16 августа уменьшился на 124,69 млн гривен до 683,974 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.08
|685151,88
|366104,20
|296418,17
|22619,79
|9,73
|на 04.08
|685103,21
|366104,20
|296339,94
|22649,34
|9,73
|на 07.08
|684966,53
|366104,20
|296206,83
|22644,98
|10,52
|на 08.08
|684751,77
|366104,20
|296082,01
|22555,20
|10,36
|на 09.08
|684587,48
|366104,20
|295887,76
|22585,18
|10,34
|на 10.08
|684381,08
|365704,20
|296073,89
|22592,65
|10,34
|на 11.08
|684276,83
|365704,20
|296063,84
|22498,12
|10,66
|на 14.08
|684299,69
|365704,20
|296070,63
|22513,77
|11,10
|на 15.08
|684099,55
|365704,20
|295956,44
|22427,82
|11,09
|на 16.08
|683974,87
|365704,20
|295835,20
|22424,37
|11,09
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