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Минфин Украины увеличил продажу валютных ОВГЗ до $351,5 млн
09:12 16.08.2017 |
Министерство финансов Украины привлекло $351,48 млн по ставке 5,4% годовых на дополнительном аукционе по продаже валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, что в 2,2 раза больше, чем на предыдущем плановом аукционе 25 июля.
Как сообщил Минфин, он удовлетворил все 13 заявок поданных заявок, сохранив ставку отсечения на уровне предыдущего аукциона - 5,4% годовых.
Помимо того, Минфин во вторник разместил годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых, что соответствует ставкам на подобных аукционах одну-две недели назад.
Как сообщалось, первоначально график размещения ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал лишь один аукцион по продаже валютных облигаций - 25 июля. На нем Минфин привлек $157,91 млн по средневзвешенной ставке 5,34% годовых. Всего на аукцион было подано 34 заявки на покупку на общую сумму (по номиналу) $462,564 млн по ставкам от 5,3% до 5,5% годовых, из которых Минфин удовлетворил 30, установив ставку отсечения 5,4% годовых.
На единственном подобном аукционе в первом полугодии этого года, прошедшем в середине мая, валютные ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.
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