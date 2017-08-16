Цены на золото слабо колеблются без единой динамики

Цены за золото слабо колеблются в среду: после незначительного роста утром на фоне ослабления курса доллара они перешли к небольшому снижению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.53 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,91 доллара, или на 0,07% - до 1278,76 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,22%, до 16,678 доллара за унцию.

Ранее в среду золото незначительно дорожало - до 1279,84 доллара за унцию с 1279,70 доллара на предыдущем закрытии на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного ожиданиями публикации протокола июльского заседания ФРС. Протокол будет опубликован позже в среду. Инвесторы надеются уловить сигналы регулятора по темпам повышения процентных ставок в текущем году. По итогам июльского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых.

На торги также влияет статистика по розничным продажам в США, которая свидетельствует об ускорении роста экономики страны, так как потребители увеличили закупки автомобилей и товаров сверх жизненно необходимых. По данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,6%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,4%.