Bitcoin перешел к падению, торговался ниже $4 тыс

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin во вторник после установления ряда исторических максимумов перешел к падению и торгуется в районе 4 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов.

Исторического максимума криптовалюта достигла утром во вторник, на бирже Bitfinex ее максимальная цена на 06:30 EET составила 4,406 тысячи долларов, затем Bitcoin развернулся вниз и к 18:59 EET подешевел более чем на 400 долларов, до 3,998 тысячи долларов. На других биржах также наблюдается падение Bitcoin. В частности, на бирже BitStamp курс криптовалюты на 19:00 EET падал на 6,1% - до 3,994 тысячи долларов, на Poloniex - на 6,04%, до 3,99 тысячи долларов.

При этом курс других криптовалют также преимущественно падает. Так, Ethereum дешевел на Bitfinex на 18:55 EET на 6,17% - до 279,4 доллара, курс Ripple на этой же бирже снижался на 6,62% - до 15,65 цента. Курс Bitcoin Cash снижался незначительно (на 0,07%) - до 295,8 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18:56 EET вторника составила почти 133 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 67 миллиардов долларов (50,3% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 26,8 миллиарда долларов. На третьем месте - криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,2 миллиарда долларов, на четвертом - Bitcoin Cash (почти 4,9 миллиарда долларов).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет ReddCoin: за последние 24 часа она выросла на 58,8%, а также Ark - на 45,9%.