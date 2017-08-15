В июле объем операций на межбанке увеличился на 12% до $6,7 млрд

В июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в июле составил 3 347 млн долларов (в июне - 2 990 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 3 347 долларов (в июне - 2 990 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.