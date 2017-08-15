Объем торгов долларом на межбанке 14 августа увеличился на $0,8 млн до $174,3 млн

В понедельник, 14 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 0,8 млн долларов по сравнению с 11 августа до 174,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 8,8 млн долларов по сравнению с 11 августа до 204 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 1 коп., в понедельник опустился на 4 коп. до 25,63 UAH/USD.