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Остатки средств на корсчетах банков 15.08.17
10:55 15.08.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|10 августа
|42705.3
|11 августа
|48654.9
|14 августа
|47669.3
|15 августа
|46636.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на августа - 25,630682 грн/$1.
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