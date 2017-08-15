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Курс доллара США 15 августа растет относительно основных мировых валют
09:43 15.08.2017 |
Курс доллара растет в ходе азиатских торгов во вторник, поскольку интерес инвесторов к так называемым рискованным активам повышается на фоне ослабления напряженности между США и КНДР, сообщает MarketWatch.
Евро торгуется в районе $1,1756 против $1,1780 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится сейчас около 129,76 иены по сравнению со 129,14 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,38 иены против 109,63 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,17%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,22%.
"После заверений советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и директора ЦРУ Майка Помпео напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей несколько спала, что позволило инвесторам вернуться к покупкам рисковых активов и продажам облигаций на старте новой недели", - отмечается в обзоре Saxo Bank.
По мнению аналитиков BNP Paribas, опасения относительно Северной Кореи будут ограничивать курс японской нацвалюты. Трейдеры "дважды подумают, поскольку уход от рисков означает покупку иены, но Япония слишком близка с точки зрения геополитических перспектив", заявил представитель банка в Японии Киойя Оказава.
На этой неделе ключевой новостью из США станут розничные продажи, данные о которых будут опубликованы вторник. В среду Федеральная резервная система обнародует протокол последнего заседания, который выйдет в разгар внутренних дебатов в руководстве ЦБ на тему дальнейшего повышения ставок, которое оказалось под вопросом, особенно после неутешительного отчета по инфляции в пятницу.
Между тем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в понедельник, что он высказывается в пользу продолжения медленного повышения процентных ставок даже при инфляции ниже целевого уровня американского ЦБ в 2%.
"Я был бы сторонником еще одного подъема ставок в этом году, если экономика будет вести себя, как прогнозируется", сказал он в интервью Associated Press.
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