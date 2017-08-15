Стоимость золота опускается на снижении рисковых настроений

Золото снижается в цене во вторник на фоне уменьшения рисковых настроений со стороны инвесторов, так как напряжение в отношениях между США и КНДР ослабевает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,45 доллара, или на 0,73% - до 1280,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,43%, до 16,877 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 93,51 пункта.

"Обеспокоенность по поводу конфликта между США и Северной Кореей полностью не исчезла, но рынки, кажется, успокаиваются", - передает агентство Рейтер мнение старшего менеджера стратегического отдела инвестиций Sumitomo Mitsui Trust Масаси Ода (Masashi Oda).

На прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Повлияло на настроения инвесторов в частности официальное заявление главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда, который выразил надежду на то, что удастся разрешить ситуацию без военных действий.

Оказывает давление на стоимость золота и укрепление доллара. Удорожание американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.