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Стоимость золота опускается на снижении рисковых настроений
08:37 15.08.2017 |
Золото снижается в цене во вторник на фоне уменьшения рисковых настроений со стороны инвесторов, так как напряжение в отношениях между США и КНДР ослабевает, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,45 доллара, или на 0,73% - до 1280,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,43%, до 16,877 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 93,51 пункта.
"Обеспокоенность по поводу конфликта между США и Северной Кореей полностью не исчезла, но рынки, кажется, успокаиваются", - передает агентство Рейтер мнение старшего менеджера стратегического отдела инвестиций Sumitomo Mitsui Trust Масаси Ода (Masashi Oda).
На прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Повлияло на настроения инвесторов в частности официальное заявление главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда, который выразил надежду на то, что удастся разрешить ситуацию без военных действий.
Оказывает давление на стоимость золота и укрепление доллара. Удорожание американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
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