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Информация об агентстве
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 6,8 млн гривен до 296,1 млрд гривен 14 августа
13:00 14.08.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 6,79 млн гривен до 296,07 млрд гривен 14 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 365,7 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 14 августа увеличился на 0,43 млн гривен до 11,1 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 15,65 млн гривен до 22,513 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 14 августа увеличился на 22,87 млн гривен до 684,299 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 01.08
|686285,60
|367904,40
|295995,31
|22382,88
|3,00
|на 02.08
|686324,09
|367904,40
|295838,99
|22575,57
|5,13
|на 03.08
|685151,88
|366104,20
|296418,17
|22619,79
|9,73
|на 04.08
|685103,21
|366104,20
|296339,94
|22649,34
|9,73
|на 07.08
|684966,53
|366104,20
|296206,83
|22644,98
|10,52
|на 08.08
|684751,77
|366104,20
|296082,01
|22555,20
|10,36
|на 09.08
|684587,48
|366104,20
|295887,76
|22585,18
|10,34
|на 10.08
|684381,08
|365704,20
|296073,89
|22592,65
|10,34
|на 11.08
|684276,83
|365704,20
|296063,84
|22498,12
|10,66
|на 14.08
|684299,69
|365704,20
|296070,63
|22513,77
|11,10
Официальный курс НБУ на 14 августа- 25,695711 грн/$1
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