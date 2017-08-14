Остатки средств на корсчетах банков 14.08.17

|Дата
|сумма, млн грн
|9 августа
|44640.4
|10 августа
|42705.3
|11 августа
|48654.9
|14 августа
|47669.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 14 августа– 25,695711 грн/$1
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:16 14.08.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|9 августа
|44640.4
|10 августа
|42705.3
|11 августа
|48654.9
|14 августа
|47669.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 14 августа– 25,695711 грн/$1
|
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