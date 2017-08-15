НБУ купил $46,2 млн на аукционе в понедельник при предложении $54,4 млн

Национальный банк купил 46,2 млн долларов на аукционе в понедельник при предложении 54,4 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 25,638 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 25,64 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов НБУ
|14.08.17
|07.08.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 54.40
| 74.60
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
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| максимальный
| 25.9390
| 25.8000
| минимальный
| 25.6380
| 25.7780
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 25.6390
| 25.7866
| максимальный
| 25.6400
| 25.7895
| минимальный
| 25.6380
| 25.7780
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 46.20
| 50.00
Данные: НБУ
В августе НБУ купил 96,2 млн долларов на аукционах.
Как сообщали Українські Новини, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 5,56% с 27,18 UAH/USD до 25,67 UAH/USD.