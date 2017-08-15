Объем торгов долларом на межбанке 11 августа увеличился на $17,8 млн до $173,5 млн

В пятницу, 11 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,8 млн долларов по сравнению с 10 августа до 173,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 6,4 млн долларов по сравнению с 10 августа до 212,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп., в пятницу опустился на 1 коп. до 25,67 UAH/USD.