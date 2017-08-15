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Золото дешевеет 14 августа на росте курса доллара к иене
10:35 14.08.2017 |
Стоимость золота снижается на фоне роста курса доллара к иене в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12% - до 1292,49 доллара за тройскую унцию. Ранее в пятницу в ходе торгов показатель достигал максимальной отметки в 1294,60 доллара, что является максимумом с 8 июня. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро при этом росла на 0,40%, до 17,139 доллара за унцию.
На фоне усиления геополитической напряженности между и США и Северной Кореей на прошлой неделе и ослаблении доллара золото торговалось на уровне двухмесячного максимума в 1294 доллара за унцию на закрытии торгов в пятницу.
Однако на торгах в понедельник курс доллара к иене вырос на 0,35%, приведя к снижению стоимости золота. Цена на металл чувствительна в динамике курса доллара, так как удорожание доллара приводит к тому, что золото становится дороже для держателей других валют. Кроме того, хедж-фонды вновь подняли уровень чистой длинной позиции по золоту на Нью-Йоркской бирже в четвертый раз подряд на неделе, завершившейся 8 августа.
На торги по золоту также оказывает влияние прогноз по импорту золота в Индию в третьем квартале 2017 года в связи с предстоящим праздничным сезоном в стране. По словам ведущего аналитика по рынку драгметалла, которые приводит агентство Рейтер, в связи с праздниками спрос на золото в сельских районах Индии возрастет.
По прогнозам аналитиков, золотодобыча в Гане в 2017 году резко сократится из-за государственных ограничений на мелкомасштабную добычу, которая наносит ущерб окружающей среде.
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