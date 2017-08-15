Доллар дорожает 14 августа на снижении беспокойства инвесторов по поводу отношений между США и КНДР

Курс доллара растет к мировым валютам в ходе торгов понедельника на фоне снижения обеспокоенности инвесторов относительно отношений между США и Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,32%, до 93,37 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1782 с 1,1822 доллара на торгах днем ранее. Курс доллара к иене увеличивался до 109,52 иены со 109,19 иены за доллар на предыдущем закрытии.

Инвесторы реагируют на стабилизацию риторики между США и Северной Кореей после взаимных угроз на прошлой неделе. В воскресенье министр обороны США Джим Маттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон написали в статье в The Wall Street Journal, что администрация Трампа продолжает поиск дипломатических решений для "необратимой денуклеаризации" Северной Кореи. При этом США не заинтересованы в смене режима в КНДР. В этом же материале говорится, что у США нет планов по вводу войск севернее демилитаризованной зоны.

"Небольшое смягчение напряженности между США и Северной Кореей помогло доллару восстановиться против традиционных надежных активов, таких как японская иена и швейцарский франк", - приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных аналитиков Commonwealth Foreign Exchange.

Издание также отмечает, что трейдеры позднее на этой неделе ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам будет опубликован в среду, 16 августа. Инвесторы надеются, что документ даст им информацию о дальнейшей политике регулятора. По итогам июльского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.