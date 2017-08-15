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Курс биткоина 13 августа поднялся выше четырех тысяч долларов
07:10 14.08.2017 |
Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin обновила исторические максимумы: ее курс превысил отметку в четыре тысячи долларов, а капитализация превысила 67 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coinmarketcap.com.
Биткоин занимает первое место среди криптовалют. За сутки Bitcoin подорожал на 9,21%. Вторую позицию занимает Ethereum: на рынке он стоит в районе 297 долларов, при этом его капитализация приближается к отметке 28 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров Ripple с капитализацией почти 6,5 миллиарда.
Раздвоение валюты
Bitcoin Cash является четвертой по капитализации. Это новая валюта, появившаяся после того, как биткоин распался на две части. Капитализация Bitcoin Cash - 5,1 миллиарда долларов, курс - 310 долларов.
Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Это произошло из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли уладить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. После разделения память блока для Bitcoin (Original) была расширена вдвое - до 2 Мб.
Для новой валюты размер блока был увеличен до 8 Мб, что, по мнению, разработчиков, позволит расширить пропускную способность сети, стимулируя ее рост. При этом все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.
Пусть она пока уступает основным конкурентам по капитализации, эксперты предполагают, что у Bitcoin Cash хорошие перспективы.
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