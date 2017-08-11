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Bitcoin в пятницу вновь бьет исторические рекорды, превысив $3,5 тыс
19:56 11.08.2017 |
Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в пятницу вновь обновляет исторические максимумы - ее курс на крупнейших биржах превысил 3,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 18.14 EET рос на 3,53% - до 3,54 тысячи долларов, на BitStamp - на 3,54%, до 3,54 тысячи долларов, на Poloniex - на 3,59%, также до 3,54 тысячи долларов.
При этом курс Ethereum на Bitfinex снижается на 1,2% - до 298,3 доллара. Курс Ripple на этой же бирже снижается на 1,06% - до 17,9 цента. Курс Bitcoin Cash растет на 21,4% - до 330,3 доллара.
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18.17 мск пятницы составила 126,9 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 58,3 миллиарда долларов (46% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов. На третьем месте - криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,9 миллиарда долларов, на четвертом - Bitcoin Cash (5,4 миллиарда долларов).
Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет Bitquence: за последние 24 часа она выросла более чем в два раза, Civic- на 62,3%, Bytom - на 54,6%, Metal - на 47,7%.
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них - биткоина - в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.
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