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Криптовалюта Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине, - НБУ
16:40 11.08.2017 |
Национальный банк напоминает, что криптовалюта Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине.
Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передают Українські Новини.
"Определение такого статуса в Украине осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире", - сообщает Нацбанк.
НБУ напоминает, что в ряде стран официально разрешены операции с Bincoin.
"Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей. Например, законодательство ЕС сегодня классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционными валютами на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость", - отмечают в Нацбанке.
В Израиле Bitcoin не подпадает под юридическое определение валюты ни как финансовое обеспечение, ни как налогооблагаемый актив.
Каждый раз, когда Bitcoin продается, продавец должен уплатить налог на прирост капитала.
Народный банк Китая считает Bitcoin виртуальным товаром, а не валютой, и его продажа может облагаться НДС.
В Японии Bitcoin признается ценностью, подобной активов (asset-like values).
Его продажи облагается японским аналогом НДС.
В Австралии Bitcoin рассматривается как собственность, а транзакции с ним - как бартер.
В Канаде Bitcoin вообще определяется как "нематериальный актив", а транзакции с ним - также как бартер.
Таким образом, в разных странах Bitcoin классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное.
Со своей стороны, Национальный банк пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений.
Для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
"С участием указанных государственных учреждений этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности, которое планируется провести до конца августа", - добавили в НБУ.
Как сообщали Українські Новини, 10 августа стало известно, что Служба безопасности Украины выявила на территории ГП "Лечебно-оздоровительный" ИЭС им. Е. О. Патона" компьютерное оборудование по производству криптовалюты.
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