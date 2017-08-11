Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.08.2017

|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|07.08
|11.1656
|-
|-
|-
|-
|11.6112
|12.0125
|-
|-
|-
|08.08
|10.5500
|-
|-
|-
|-
|11.6899
|10.9001
|-
|-
|-
|09.08
|10.8400
|-
|-
|-
|-
|11.6848
|11.7250
|-
|-
|-
|10.08
|10.7722
|-
|-
|-
|-
|11.3345
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.