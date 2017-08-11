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"Индикатор страха" Уолл-стрит вырос до максимума с ноября
"Индикатор страха" Уолл-стрит - индекс волатильности рынка акций CBOE VIX - поднялся в четверг до максимума с ноября прошлого года на фоне роста геополитической напряженности.
Индикатор вырос на 44% за прошлую сессию, до отметки 16,04 пункта.
Фондовые индексы США в четверг рухнули максимальными темпами с мая из-за опасений эскалации ситуации на Корейском полуострове. В ответ на угрозы властей КНДР нанести предупреждающий удар по территории вблизи базы США в Гуаме президент США Дональд Трамп пообещал ответить "таким огнем и яростью, каких мир еще не видел". В пятницу он заявил, что, "возможно, угроза "огня и ярости" была недостаточно жесткой".
"Скачок индекса CBOE VIX был одним из самых существенных в истории, - говорит основатель управляющей компании Artemis Capital Management Кристофер Коул. - Это пример того, как опасна может быть торговля бумагами на краткосрочной волатильности".
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