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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,7014 грн
14:03 11.08.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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11.08.2017
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10.08.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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12
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25.7138
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25.7070
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11:00
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42
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21.90
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25.7101
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25.7020
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11:30
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102
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58.86
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25.7093
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25.7005
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12:00
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210
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117.42
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25.7024
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12:30
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282
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162.46
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25.7014
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342
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13:30
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14:30
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15:00
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25.6934
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15:30
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25.6939
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16:00
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25.6929
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16:30
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25.6931
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17:00
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25.6926
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