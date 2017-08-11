Финансовые новости
- |
- 11.08.17
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 10 августа банкам депозитные сертификаты на 5 356 млн гривен
10:22 11.08.2017 |
Национальный банк в четверг, 10 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 356 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 40 банкам на сумму 2 659 млн гривен и сроком на 13 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 25 банкам на сумму 2 697 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 9 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 617 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 665,407 млрд гривен, что на 12,1% меньше чем за январь-июль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров
|Данилюк считает перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него
|Как силовики ловили майнеров у Патона
|Действительно ли лидер немецких либералов признал Крым российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,7014 грн
|Азиатские индексы завершили неделю рекордным падением с декабря
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.08.2017
|Доллар 11 августа подешевел к иене до минимума за более чем 3 месяца на геополитике
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 10 млн гривен до 296,1 млрд гривен 11 августа
|Курсы валют по карточным операциям на 11 августа
Это интересно
|5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля
|Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
|Facebook развивает видеоконтент и бросает вызов YouTube и ТВ
|10 самых богатых китайцев
|Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
|VPN-сервис Hotspot Shield уличили в слежке за пользователями