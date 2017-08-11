10 августа объем торгов долларом на межбанке увеличился на $41 млн до $155,7 млн

В четверг, 10 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 41 млн долларов по сравнению с 9 августа до 155,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 36 млн долларов по сравнению с 9 августа до 206,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке, остававшийся неизменным в среду, в четверг опустился на 3 коп. до 25,68 UAH/USD.