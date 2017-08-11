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Доллар 11 августа подешевел к иене до минимума за более чем 3 месяца на геополитике
13:35 11.08.2017 |
Курс доллара снижается к иене в пятницу днем, при этом достигая минимума с конца апреля, геополитическая напряженность вокруг ситуации между США и КНДР продолжает оказывать влияние на валютные рынки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.33 EET курс доллара к иене опускался до 109 иен за доллар со 109,20 иены на прошлых торгах. Ранее в ходе торгов показатель уменьшался до уровня в 108,91 иены за доллар, что стало самым низким показателем с 24 апреля.
Курс евро к доллару снижался до 1,175 доллара за евро с 1,1774 доллара за евро на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,08%, до 93,49 пункта.
Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на рынки, способствуя удорожанию иены как безопасного актива. Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.
Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На острове расположены американская авиабаза "Андерсен" и военно-морская база "Апра-Харбор". Трамп позднее добавил, что угрозы американской военной базе на Гуаме не сойдут с рук северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Рынок также продолжает ожидать данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу министерством труда страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют показатель за июль на уровне 1,8% в годовом выражении. Месяцем ранее потребительские цены в США увеличились на 1,6% в годовом выражении. Целевая планка Федеральной резервной системы (ФРС) США составляет 2%.
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