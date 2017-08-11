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Золото дорожает до максимума за 2 месяца на сохраняющейся геополитической напряженности
08:40 11.08.2017 |
Стоимость золота продолжает рост в пятницу утром, достигая максимума с начала июня, рынок продолжает реагировать на обострение геополитической напряженности между США и КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.57 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,49 доллара, или на 0,12% - до 1291,59 доллара за тройскую унцию. Ранее в пятницу в ходе торгов показатель достигал максимальной отметки в 1294,60 доллара, что является максимумом с 8 июня. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро при этом опускалась на 0,05%, до 17,056 доллара за унцию.
Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.
Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На острове расположены американская авиабаза "Андерсен" и военно-морская база "Апра-Харбор".
Трамп позднее добавил, что угрозы американской военной базе на Гуаме не сойдут с рук северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
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