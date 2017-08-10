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Депозитные ставки для физлиц 10.08.17
18:56 10.08.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 августа 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.08.17
|10.08.17
|09.08.17
|10.08.17
|09.08.17
|10.08.17
|3 месяца
|14.02
|13.70
|2.56
|2.53
|1.44
|1.49
|6 месяцев
|14.79
|14.58
|3.16
|3.10
|2.13
|2.15
|9 месяцев
|14.75
|14.71
|3.33
|3.28
|2.18
|2.23
|12 месяцев
|15.18
|14.89
|3.79
|3.74
|2.68
|2.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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