Объем торгов долларом на межбанке 9 августа уменьшился на $16,2 млн до $114,7 млн

В среду, 9 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 16,2 млн долларов по сравнению с 8 августа до 114,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,7 млн долларов по сравнению с 8 августа до 170,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 7 коп. в среду сохранился на уровне 25,71 UAH/USD.