В июле вклады населения в банках уменьшились на 0,8% до 431,5 млрд гривен

В июле средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, уменьшились на 3,6 млрд гривен, или на 0,8% с 435,1 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 431,5 млрд гривен - на 1 августа.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках увеличились на 0,4% с 429,6 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в июле уменьшились на 1% с 216,7 млрд гривен на 1 июля до 214,6 млрд гривен на 1 августа.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 218,5 млрд гривен до 216,9 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июле увеличились на 11 млрд гривен с 360 млрд гривен на 1 июля до 371 млрд гривен на 1 августа.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июле для юрлиц снизилась с 8,3% до 8,0%, для физлиц уменьшилась с 12,3% до 12,2%.

Ставка по валютным депозитам снизилась для юрлиц с 3,1% до 2,2%, для населения снизилась с 3,4% до 3,1%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.