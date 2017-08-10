В июле кредиты банков экономике сократились на 0,1% до 954,4 млрд гривен

В июле объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократились на 0,1%, или на 800 млн гривен с 955,223 млрд гривен на 1 июля до 954,424 млрд гривен на 1 августа.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года кредиты банков экономике сократились на 4% с 998,7 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за июль увеличились на 7,971 млрд гривен, или на 1,8% с 434,506 млрд гривен на 1 июля до 442,477 млрд гривен на 1 августа.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 8,5 млрд гривен, или на 2,3% с 363,262 млрд гривен на 1 июля до 354,790 млрд гривен на 1 августа.

Кредиты населению за июль уменьшились на 0,2% до 155,859 млрд гривен.

Процентные ставки в июле по гривневым кредитам снизились для бизнеса с 13,7% до 13,0%, для населения с 29,9% до 28,8%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 7,3% до 7,0%, для населения с 13,1% до 9,2%.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.



