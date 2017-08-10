В январе-июле Минфин привлек в госбюджет 19,9 млрд гривен и $196 млн за счет размещения ОВГЗ

Министерство финансов в январе-июле привлекло в государственный бюджет 19,86 млрд гривен и 196 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают Українські Новини.

В январе Минфин привлек в госбюджет 1,1 млрд гривен, в феврале - 2,929 млрд гривен, в марте - 5,167 млрд гривен, в апреле - 3,49 млрд гривен, в мае - 3,43 млрд гривен, в июне - 2,372 млрд, в июле - 1,389 млрд гривен за счет размещения гривневых гособлигаций.

В мае Минфин разместил гособлигации в инвалюте на 38 млн долларов, в июле - на 158 млн долларов.

Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 14,9% годовых, по валютным - 5,4%.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд гривен за счет размещения гривневых ОВГЗ, 3 млрд долларов и 141 млн евро - от продажи валютных гособлигаций.