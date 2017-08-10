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Золото продолжает рост на фоне геополитической напряженности
08:41 10.08.2017 |
Цена на золото растет в четверг утром, инвесторы продолжают вкладываться в актив, отыгрывая новости из Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,27 доллара, или на 0,26% - до 1282,62 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04%, до 16,869 доллара за унцию.
В среду утром Северная Корея обнародовала заявление стратегических сил, в котором говорится о плане нанесения удара по району Гуама в США. В нем подчеркивалось, что план вскоре будет доложен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение. Сообщение появилось вслед за словами президента США Дональда Трампа, который пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.
"Инвесторы вкладываются в золото в традиционной манере как в "актив-убежище", - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора лондонской компании Sharps Pixley Ltd. Росса Нормана (Ross Norman).
По его словам, золото должно подняться выше 1295 долларов за унцию, чтобы убедить инвесторов, что актив перешел к более существенной тенденции на повышение.
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