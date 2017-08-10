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Доллар торгуется 10 августа разнонаправленно к евро и иене накануне выхода данных по инфляции в США
08:38 10.08.2017 |
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в четверг утром, трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET курс евро к доллару уменьшался до 1,1737 доллара за евро с 1,1759 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 109,98 иены за доллар со 110,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 93,65 пункта.
Участники рынка ожидают данных по инфляции в США за июль в пятницу. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что показатель составил 1,8% в годовом выражении. В июне потребительские цены в США увеличились на 1,6% в годовом выражении. Целевая планка Федеральной резервной системы (ФРС) США составляет 2%.
По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости. Годовая инфляция снизилась за последний год, отмечал по итогам встречи регулятор, также как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немного ниже целевой отметки.
Укреплению японской иены к доллару продолжает способствовать обострение ситуации между США и Северной Кореей. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для Америки. После этого власти Северной Кореи заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. Данная ситуация вызвала рост спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится иена.
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