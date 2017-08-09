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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 9 августа составил 25,7245 грн
17:08 09.08.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
09.08.2017
|
08.08.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс доллара
|
Середньозважений курс межбанк
|
9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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-
|
-
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-
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-
|
10:30
|
8
|
4.90
|
25.7329
|
25.7517
|
11:00
|
40
|
18.68
|
25.7321
|
25.7537
|
11:30
|
68
|
34.00
|
25.7279
|
25.7457
|
12:00
|
138
|
68.80
|
25.7262
|
25.7398
|
12:30
|
186
|
93.56
|
25.7253
|
25.7354
|
13:00
|
262
|
120.68
|
25.7250
|
25.7355
|
13:30
|
318
|
163.50
|
25.7249
|
25.7348
|
14:00
|
344
|
179.12
|
25.7247
|
25.7342
|
14:30
|
370
|
201.04
|
25.7235
|
25.7333
|
15:00
|
380
|
205.76
|
25.7222
|
25.7328
|
15:30
|
410
|
218.38
|
25.7221
|
25.7327
|
16:00
|
420
|
227.40
|
25.7245
|
25.7327
|
16:30
|
428
|
229.44
|
25.7245
|
25.7326
|
17:00
|
428
|
229.44
|
25.7245
|
25.7326
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