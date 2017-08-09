8 августа объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $38 млн до $130,9 млн

Во вторник, 8 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 38 млн долларов по сравнению с 7 августа до 130,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,4 млн долларов по сравнению с 7 августа до 176,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник опустился на 7 коп. до 25,71 UAH/USD.